Neonata arriva morta in ospedale la mamma ha 16 anni | aperta indagine

Una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso di un ospedale di Sarno nella notte. La madre, 16 anni, era presente al momento dell’arrivo del bambino. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario per i rilievi e i controlli necessari. La procura ha disposto l’autopsia per approfondire le circostanze della morte.

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Dramma al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno, quando al notte scorsa una neonata è giunta priva di vita. Nonostante i soccorsi. La madre ha appena 16 anni. Arrivava da Terzigno. La procura presso il Tribunale dei Minori di Napoli ha avviato un'indagine.L'inchiestaLa ragazza è di nazionalità.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Neonata muore dopo il ritorno a casa: indagine aperta sull’ospedale di BeneventoCosa è successo alla neonata di due mesi a Benevento? Una tragedia che scuote Benevento e apre interrogativi ancora senza risposta. Leggi anche: Vicenza, neonata di 19 giorni morta in ospedale. Aperta un’inchiesta, disposta l’autopsia Temi più discussi: Bimba di 3 mesi morta all'improvviso: la tragedia in un piccolo campo rom nel Foggiano; Monika morta a 33 anni con la sua neonata durante il parto: con loro in casa c'erano solo gli altri due figli; Tragedia nel Foggiano, neonata di tre mesi muore soffocata ad Ordona: inutili i soccorsi FOTO; Monaldi, neonato morto: in 11 vanno a processo Imperizia e negligenza. Choc in Campania a Sarno, neonata arriva morta in pronto soccorso. x.com Neonata arriva morta in ospedale a Sarno, era nata da poche oreUna ragazzina di circa 15 anni è giunta al pronto soccorso dell'ospedale sarnese con la piccola avvolta in una coperta, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Con lei, quello che si presume essere il ... internapoli.it Una 15enne arriva all'ospedale di Sarno con in braccio una neonata mortaÈ arrivata nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno una ragazzina di circa 15 anni, in braccio una neonata già priva di vita. La giovane ha chiesto disperatamente ... ilfattovesuviano.it