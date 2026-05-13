Neonata arriva morta in ospedale | avviata un' indagine

La scorsa notte, una neonata è stata portata al pronto soccorso di un ospedale di Sarno, dove è stata dichiarata morta. La piccola era avvolta in una coperta al momento dell’arrivo. Sul caso è stata avviata un’indagine per accertare le cause del decesso. Le forze dell’ordine stanno eseguendo i controlli necessari e ascoltando eventuali testimoni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La scorsa notte una neonata, avvolta in una coperta, è giunta priva di vita presso il pronto soccorso dell’ospedale di Sarno. La madre minorenne, come riferisce SalernoToday, arrivava da Terzigno, nel napoletano. La procura presso il Tribunale dei Minori di Napoli ha avviato un'indagine.La salma.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Neonata arriva morta in ospedale, la mamma ha 16 anni: aperta indagineDramma al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno, quando al notte scorsa una neonata è giunta priva di vita. Neonata morta a Careggi, scatta l’indagine per omicidio colposoFIRENZE – L’episodio della neonata morta a Careggi a soli quattro giorni dal parto è ora al centro di un’inchiesta della procura di Firenze. Temi più discussi: Bimba di 3 mesi morta all'improvviso: la tragedia in un piccolo campo rom nel Foggiano; Monika morta a 33 anni con la sua neonata durante il parto: con loro in casa c'erano solo gli altri due figli; Tragedia nel Foggiano, neonata di tre mesi muore soffocata ad Ordona: inutili i soccorsi FOTO; Monaldi, neonato morto: in 11 vanno a processo Imperizia e negligenza. Neonata arriva morta all'ospedale di Sarno, aperta un'inchiesta. Inutile il tentativo di rianimarla da parte dei medici del Pronto soccorso #ANSA x.com Routine del sonno notturno con neonati - reddit.com reddit Neonata arriva morta in ospedale a Sarno, era nata da poche oreUna ragazzina di circa 15 anni è giunta al pronto soccorso dell'ospedale sarnese con la piccola avvolta in una coperta, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Con lei, quello che si presume essere il ... internapoli.it Neonata arriva morta al pronto soccorso, la madre ha solo 16 anniL'ombra di un parto clandestino in casa. Poi la piccola, da Terzigno nel Napoletano, è stata portata dalla madre al pronto soccorso di Sarno, ma i medici non sono riusciti a rianimarla ... today.it