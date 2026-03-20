Una neonata è morta a Careggi quattro giorni dopo essere nata, portando le autorità a avviare un’indagine per omicidio colposo. La procura di Firenze sta esaminando i fatti e ha aperto un procedimento per chiarire le circostanze della tragica morte. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta seguendo con attenzione da parte degli inquirenti.

FIRENZE – L’episodio della neonata morta a Careggi a soli quattro giorni dal parto è ora al centro di un’inchiesta della procura di Firenze. La piccola è deceduta nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale fiorentino, dove era stata ricoverata subito dopo la nascita in condizioni critiche. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo in ambito sanitario. Il pubblico ministero ha disposto un accertamento tecnico non ripetibile, affidando l’autopsia a un medico legale e a un consulente specialista in neonatologia, con il compito di chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la madre, poco più che trentenne, si era presentata in ospedale nei giorni precedenti al parto a causa di perdite di sangue. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Neonata morta a Careggi, scatta l’indagine per omicidio colposo

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