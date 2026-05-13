Neonata arriva morta al pronto soccorso la madre ha solo 16 anni
Una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno, in provincia di Salerno. La madre, di 16 anni, era presente al momento dell’arrivo della bambina. La polizia e le autorità sanitarie stanno indagando sulla vicenda, mentre la salma è stata sottoposta alle verifiche mediche del caso.
Una neonata è arrivata già priva di vita al pronto soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno, in provincia di Salerno. È accaduto nella notte. La piccola era stata accompagnata dalla madre, una ragazza di 16 anni di nazionalità cinese, proveniente da Terzigno, nel Napoletano.I.🔗 Leggi su Today.it
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