Neonata arriva morta al pronto soccorso la madre ha solo 16 anni

Una neonata è arrivata senza vita al pronto soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno, in provincia di Salerno. La madre, di 16 anni, era presente al momento dell’arrivo della bambina. La polizia e le autorità sanitarie stanno indagando sulla vicenda, mentre la salma è stata sottoposta alle verifiche mediche del caso.

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