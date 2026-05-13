Dopo un anno e mezzo di assenza dalle cronache, il neo segretario provinciale ha recentemente annunciato al quotidiano locale la volontà di rientrare in giunta. L’annuncio arriva a pochi giorni dal vertice della Lega, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nella zona. Nel frattempo, l’interessato ha mantenuto un profilo basso, senza apparire pubblicamente fino a questa novità.

Ha pazientemente tessuto la sua tela, in questo anno e mezzo di penombra. Lontano dalle cronache. Poi, pochi giorni fa, di nuovo allo scoperto annunciando - sul Carlino - la volontà di rientrare in giunta. Ora, Nicola Lodi, ha assestato l’ultimo colpo di fioretto. Avendo, obtorto collo, abbandonato la sciabola qualche tempo fa. È lui il neo segretario provinciale del Carroccio, eletto proprio ieri sera in un congresso che sembrava lontano lontano, ma che poi eccolo qui. Le prime parole da segretario consegnano l’immagine di uno che ha tutta l’intenzione di dire, politicamente, la sua. "Un segnale forte di unità e fiducia – scandisce –. Conosco questo territorio e i suoi bisogni: ci attendono sfide importanti e da oggi lavoreremo sempre più uniti per il bene dei ferraresi e del territorio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neo segretario provinciale. Dopo il vertice della Lega, Lodi punta al gran ritorno

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