Psi Sabrina Turano al vertice della segreteria organizzativa provinciale della federazione

Sabrina Turano è stata nominata segretaria organizzativa della Federazione provinciale del Partito Socialista Italiano. La sua nomina è stata resa nota ufficialmente dalla federazione, che ha annunciato il suo ruolo all’interno dell’organizzazione. La sua nomina riguarda la gestione delle attività organizzative a livello provinciale e il coordinamento delle iniziative del partito nella zona.

Sabrina Turano è la segretaria organizzativa della Federazione provinciale del Partito Socialista italiano (Psi). Lo rende noto il segretario della Federazione provinciale di Agrigento, Roberto Polizzi che dichiara: “Il partito tutto augura buon lavoro a Sabrina Turano”. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Presentata la candidata sindaca Eunice Palminteri a Ribera, La Vardera: ''Il Campo Largo quando vuole riesce a compattarsi" La sfida di Eunice Palminteri a Ribera: “Un nuovo modo di amministrare per una città 4.0” . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati PD, nuova richiesta di commissariamento della segreteria provincialeUn esposto formale alla Nazionale del Partito Democratico e alla Commissione Nazionale di Garanzia per chiedere il commissariamento della segreteria... Tra risultati e prospettive: il bilancio della segreteria provinciale SapNei giorni in cui l’Amministrazione ha tracciato, anche attraverso la comunicazione istituzionale rivolta alla cittadinanza, un bilancio...