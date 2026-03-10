Dopo nove anni alla guida, il responsabile dell’associazione “L’Orsa Minore” Ets, che gestisce il Centro antiviolenza di Lodi “La metà di niente”, passa il testimone. La realtà no profit, attiva dal 2010, annuncia il cambio al vertice senza fornire altri dettagli sulla decisione o sui motivi alla base della scelta.

Cambio al vertice per l’associazione “L’Orsa Minore“ Ets, realtà no profit che gestisce il Centro antiviolenza di Lodi “La metà di niente“, attivo dal 2010. La storica presidente Paola Metalla (nella foto), già insignita della benemerenza civica dal Comune nel 2025, ha deciso di lasciare l’incarico dopo anni di impegno, annunciando ufficialmente il passaggio di testimone. "Prima di congedarmi ho voluto comunicare questo passaggio – spiega – per ringraziare tutte le persone che hanno collaborato in questi anni e augurare il meglio a chi continuerà questo delicato lavoro". Metalla si era avvicinata all’associazione inizialmente per offrire consulenza organizzativa e amministrativa come volontaria, in qualità di libera imprenditrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro anti-violenza di Lodi. Metalla passa il testimone dopo nove anni al vertice

