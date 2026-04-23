Una donna che ha dedicato la propria vita ad aiutare gli altri racconta come il suo impegno l’abbia portata a rischiare la vita in situazioni di emergenza, come in mare. Nonostante il sacrificio e il coraggio dimostrati, si definisce comunque una persona normale, senza etichette di eroismo. La sua testimonianza evidenzia le sfide quotidiane di chi si mette a disposizione degli altri, senza cercare riconoscimenti o gloria.

Avete mai pensato che il vostro destino possa essere portato via dalle onde? Oppure essere cambiato per sempre da chi vi salva dal Mediterraneo, tristemente conosciuto come ’Il cimitero d’Europa’? Il 16 aprile abbiamo avuto l’incredibile opportunità di intervistare l’attivista di SOS Mediterranea Vanessa Guidi, dottoressa di pronto intervento, capo missione ed ex presidente dell’associazione che si occupa di salvare persone nel Mediterraneo centrale. Come ci si sente a salvare una vita? "Non mi sento un’eroina, ma in quegli attimi si prova una sensazione molto forte, mista a paura, tensione e rabbia verso chi rimane indifferente di fronte a questa grande sofferenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una vita per salvare gli altri: "Ma non mi sento un’eroina"

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