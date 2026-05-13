Nell’Italia delle due ruote Massini racconta la Piaggio
In Italia, le motociclette e i ciclomotori hanno segnato profondamente la storia del trasporto e della mobilità. Un fotografo e scrittore ha raccontato il ruolo della Piaggio, azienda simbolo di questo mondo, evidenziando come i modelli come l’Ape e la Vespa abbiano rappresentato un legame tra le persone e il territorio. Nel suo racconto, si parla anche di un episodio tra i due veicoli, simbolo di un rapporto tra innovazione e tradizione.
C’è tutta l’Italia delle due ruote che hanno fatto la storia del nostro Paese, ma anche il rapporto con il territorio in questo ’E l’Ape disse alla Vespa: Sì, Ciao’. Un grande racconto corale sulla vita nella fabbrica Piaggio, un’epica familiare, un racconto di una Pontedera che divenne la capitale della metalmeccanica in Toscana. E allo stesso tempo l’esempio di un’Italia che cambia, insieme ai mezzi della Piaggio, prima con la Vespa, poi con l’Ape, passando per il Ciao e finendo con il Sì. E non a caso questo nuovo spettacolo del direttore artistico del Teatro della Toscana, Stefano Massini, va in scena al Teatro Era di Pontedera sabato alle 21, dove il drammaturgo è circondato da alcuni componenti, tra motori e marmitte.🔗 Leggi su Lanazione.it
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