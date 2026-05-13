A Londra è stato individuato un grande accumulo di grasso e detriti nelle tubature sotterranee, conosciuto come fatberg, che pesa circa 130 tonnellate, equivalente a undici autobus a due piani. L’accumulo si trova nelle fogne della città e ha generato preoccupazione tra le autorità. Si segnala inoltre di evitare di versare latte nei lavandini, per prevenire ulteriori ostruzioni.

Londra, 13 maggio 2025 – Sotto si nasconde quello che a tutti gli effetti è un orrore moderno: un fatberg da 130 tonnellate, pesante quanto undici autobus a due piani. Si tratta di un agglomerato di grassi, oli, salviette umidificate e prodotti sanitari che rappresenta una minaccia concreta per le arterie delle metropoli globali. Come racconta la Bbc, i fatberg si formano quando i rifiuti domestici e industriali si mescolano nei canali costruiti in epoca vittoriana, creando quella che Richard Martin, responsabile del trattamento presso Southern Water, definisce una "miscela magica" che indurisce come il cemento. Le conseguenze sono disastrose: allagamenti, riflussi di liquami nelle abitazioni e inquinamento dei fiumi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nelle fogne il 'mostro' di grasso che spaventa Londra, un fatberg di 130 tonnellate. “Attenzione al latte nei lavandini”

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