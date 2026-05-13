Nelle fabbriche tessili della Campania, gli operai ricevono circa tre euro all’ora per il loro lavoro. La vicenda di un lavoratore di nome Paul Neeraj mette in luce le difficoltà quotidiane vissute da molti dipendenti di questi stabilimenti. Le condizioni di lavoro sono spesso descritte come dure e precarie, con salari molto bassi e poche tutele. La situazione è al centro di numerose discussioni sulla tutela dei diritti dei lavoratori in questa regione.

Nella notte tra il 10 e l’11 aprile un uomo con le gambe in cancrena è arrivato all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Si chiamava Paul Neeraj. Aveva 36 anni. Era originario dell’India. Era ancora vivo quando è entrato nel pronto soccorso, ma la cancrena era in uno stato avanzato. Per due settimane è rimasto sospeso tra la vita e la morte. I medici hanno provato a sottoporlo a degli interventi per contenere un’infezione che ormai aveva invaso gli organi. Ma non c’è stato niente da fare: il 24 aprile il cuore ha ceduto. Di Paul Neeraj non sappiamo molto. All’inizio si era ipotizzato che fosse un bracciante impegnato della raccolta nella piana del Sele, in provincia di Salerno, uno dei comparti agricoli più importanti d’Italia, e che fosse stato esposto a pesticidi o ad agenti chimici tossici.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Nelle fabbriche tessili in Campania si lavora per tre euro all’ora

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