Rifiuti tessili in Campania raccolta in crescita | +54% in 4 anni Benevento la più virtuosa

In Campania, la quantità di rifiuti tessili raccolti è cresciuta del 54% negli ultimi quattro anni, con Benevento che si distingue come la provincia più virtuosa. Nonostante questo incremento, il sistema di gestione dei rifiuti tessili presenta ancora problemi strutturali che ne limitano l’efficacia. La situazione evidenzia un aumento della raccolta, ma anche la presenza di criticità ancora da risolvere.

In Campania la raccolta dei rifiuti tessili aumenta in modo significativo, ma il sistema continua a mostrare limiti strutturali. È quanto emerge dal dossier “Tessili, la vita oltre l’armadio” presentato da Legambiente Campania in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo. Tra il 2020 e il 2024 il totale regionale è passato da circa 10.704 a 16.496 tonnellate, con un incremento complessivo del 54,1% e una crescita media annua del 6,4%. Il dato più recente conferma il trend: tra 2023 e 2024 l’aumento è stato del 6,8%. Napoli pesa di più. La distribuzione territoriale riflette il peso demografico delle province. Napoli concentra oltre la metà della raccolta regionale con circa 8. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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