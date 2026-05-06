Le fabbriche di mani | così il lavoro degli operai tessili addestra i robot che li sostituiranno

In diverse fabbriche di tessile in India e Cina, migliaia di operai indossano telecamere sulla fronte mentre svolgono il loro lavoro quotidiano. Le immagini registrate vengono utilizzate per addestrare robot che potrebbero sostituire i lavoratori umani in futuro. Questa pratica mira a migliorare l’efficienza produttiva, ma solleva anche questioni legate alla protezione dei diritti dei dipendenti e alle condizioni di lavoro.

Dall’India alla Cina, migliaia di lavoratori indossano telecamere sulla fronte per registrare ogni loro gesto. Obiettivo: trasferire la destrezza umana nel cervello dei nuovi robot umanoidi. di Marzio Di Mezza Non è la trama di un episodio distopico di Black Mirror, ma l’ultima frontiera della “Gig Economy” applicata all’Intelligenza Artificiale. Nel silenzio delle grandi fabbriche tessili dell’Asia, sta avvenendo un travaso di competenze senza precedenti: operai specializzati, sarti e artigiani stanno letteralmente “donando” i propri movimenti a modelli algoritmici che, tra pochi anni, potrebbero renderli obsoleti. La nuova corsa all’oro: i dati “egocentrici” Se la prima ondata di IA (quella di ChatGPT, per intenderci) si è nutrita di testi e immagini prelevati dal web, la nuova sfida riguarda la manipolazione fisica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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