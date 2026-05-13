Nella lista dei provinati come giudice di X Factor è finita Annalisa Per lei non una vera bocciatura ma il gruppo di lavoro ha puntato su un uomo | l’indiscrezione di Chi

Nelle ultime settimane si è diffusa la notizia che Annalisa potrebbe lasciare il ruolo di giudice ad X Factor, sostituita da un uomo scelto dal team di produzione. La decisione riguarda la composizione della giuria per la prossima edizione del talent show, con un cambio di formazione in vista. La produzione sta infatti lavorando per individuare un nuovo giudice al posto di Achille Lauro, che non farà più parte del cast.

In questi mesi la produzione e gli autori di X Factor 2026 sono al lavoro per sostituire nel ruolo di giudice Achille Lauro. Il cantatore infatti con un messaggio condiviso sui social ha comunicato di terminare così la sua esperienza televisiva. “Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, – ha dichiarato Lauro – la mia avventura nel programma si conclude qui. Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi, l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto, la musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Annalisa - Chiodi, primo tentativo (Ma Noi Siamo Fuoco, live a Bari, 06/12/2025)

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