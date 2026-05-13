Annalisa era in corsa per un posto a X Factor come quarto giudice ma poi la scelta è caduta su un uomo

Annalisa era tra i candidati per ricoprire il ruolo di quarto giudice a X Factor, ma alla fine la decisione è ricaduta su un uomo. La notizia è stata diffusa da Giuseppe Candela, che ha condiviso questa informazione nella sua rubrica. La selezione dei giudici è stata oggetto di discussione, anche se i dettagli sulla scelta finale non sono stati resi noti ufficialmente.

Annalisa tra i nomi valutati per il quarto giudice di X Factor, ma la scelta è ricaduta su un uomo. Lo rivela Giuseppe Candela sulla sua rubrica C'è Chi Dice.🔗 Leggi su Fanpage.it

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