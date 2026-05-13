Nelle serate di piazza Mercatale si susseguono spesso movida e attività commerciali, con locali e ristoranti pieni di persone. La zona rappresenta un punto di ritrovo frequentato soprattutto dai giovani, che si affollano nel centro cittadino fino a tarda notte. Tuttavia, nel corso delle ore serali si registrano anche episodi di tensione e inquietudine tra chi frequenta la piazza.

Piazza Mercatale è uno dei centri della movida. Il punto di ritrovo dei giovani, il crocevia di locali, ristoranti e bar che soprattutto nel fine settimana riempiono il centro fino a tarda notte. Ma è anche una piazza che da anni finisce al centro dell’agenda politica e dei dibattiti sulla sicurezza urbana. Spaccio, auto vandalizzate, risse, aggressioni, schiamazzi: episodi che residenti e commercianti conoscono bene e che nel tempo hanno contribuito ad alimentare paura e tensioni. Quanto accaduto la scorsa notte, però, ha lasciato un segno ancora più profondo. Un ragazzo di 23 anni, uscito dal lavoro dopo il turno in uno dei locali della piazza, accoltellato al cuore per aver difeso una collega durante un tentativo di rapina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel ventre di piazza Mercatale. Affari e movida tutte le sere. Ma anche tanta paura a fine turno

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