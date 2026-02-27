Legge elettorale Vannacci | Qualsiasi legge va bene purché tutti rispettino stesse regole

Il generale Vannacci ha dichiarato che qualsiasi legge elettorale va bene, purché tutti rispettino le stesse regole. Ha aggiunto che la competizione si svolge solo se ci sono regole uguali per tutti. La sua posizione si concentra sull'importanza di un rispetto uniforme delle norme, senza entrare nel merito delle specifiche proposte legislative.

"Legge elettorale? Qualsiasi legge elettorale mi va bene, purché tutti rispettino le stesse regole. Siamo tutti in competizione. Quello che non mi piace di questa proposta di legge elettorale è l'eliminazione delle preferenze, perché così sottraiamo sovranità al popolo, mentre è il popolo che deve scegliere i propri rappresentanti e non i partiti. Forse è anche per questo che abbiamo il 52% di astensionismo". Così Roberto Vannacci, prima di entrare all'Ariston per il Festival di Sanremo, rispondendo alle domande sulla legge elettorale. "Se la soglia di sbarramento al 3% lascia porta aperta a ingresso in maggioranza nel 2027? Ho detto dal...

