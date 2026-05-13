Nel ridicolo teatrino tra Lega Serie A e istituzioni nessuno pensa ai tifosi

Da diverse ore si sta svolgendo un confronto tra la Lega Serie A e le autorità competenti riguardo alla definizione dell’orario del derby di Roma. La discussione riguarda anche quattro partite di campionato che potrebbero essere interessate da eventuali modifiche. Tuttavia, in questa trattativa non si fa menzione delle conseguenze per i tifosi, che ogni settimana sono presenti sugli spalti e sostengono le proprie squadre.

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