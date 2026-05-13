Nel ridicolo teatrino tra Lega Serie A e istituzioni nessuno pensa ai tifosi
Da diverse ore si sta svolgendo un confronto tra la Lega Serie A e le autorità competenti riguardo alla definizione dell’orario del derby di Roma. La discussione riguarda anche quattro partite di campionato che potrebbero essere interessate da eventuali modifiche. Tuttavia, in questa trattativa non si fa menzione delle conseguenze per i tifosi, che ogni settimana sono presenti sugli spalti e sostengono le proprie squadre.
Da diverse ore si sta consumando un triste ‘balletto’ tra Lega Serie A e istituzioni per decidere l’orario del derby di Roma, che influirebbe a cascata su altre quattro partite di campionato, ma nessuno ha pensato alle ricadute su chi spende soldi e anima gli stadi ogni weekend: i tifosi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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