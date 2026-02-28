Fiorentina, Udinese e la Lega Serie A hanno annunciato che offriranno screening cardiologici gratuiti ai tifosi in occasione dell’anniversario della morte di Davide Astori, avvenuta l’8 marzo di otto anni fa. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla prevenzione e coinvolgerà diverse città italiane, con punti dedicati per effettuare controlli senza costi. Le modalità di adesione saranno comunicate nelle prossime settimane.

Check-up gratuiti promossi dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale si svolgeranno nei locali dello stadio dei friulani in date da definirsi. Tutti coloro che non saranno presenti allo stadio avranno la possibilità di aderire compilando un modulo, che verrà condiviso sui canali social di Udinese Calcio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Udinese e Lega di Serie A unite nel ricordo di Astori: screening cardiologici gratuiti per in tifosi. Come aderire

Udinese-Fiorentina, memoria Astori: screening cardiaci gratuiti allo stadioA 8 anni dalla scomparsa di Davide, iniziativa shock per la prevenzione: test gratuiti al Bluenergy Stadium.

Prevenzione cardiovascolare, riparte la campagna di screening gratuiti. Le date e come aderirePrevenzione cardiovascolare, a Perugia ripartono gli screening gratuiti per la cittadinanza.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lega di Serie.

Temi più discussi: Udinese-Fiorentina chiude la 27ª giornata; Serie A, anticipi e posticipi 28ª, 29ª e 30ª giornata: date e orari ufficiali; Il calendario dei bianconeri fino a fine marzo; Vittime del Dovere.

Calcio: Udinese-Fiorentina, uniti in ricordo di AstoriA pochi giorni dall'anniversario della scomparsa di Davide Astori avvenuta il 4 marzo di otto anni fa per un problema cardiaco, Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Calcio Serie A lanciano ... ansa.it

Prevenzione e ricordo nel nome di Davide AstoriL'Udinese ha annunciato un'iniziativa sentita e molto importante per ricordare la scomparsa del compiatno Davide Astori nell'anniversario della sua morte. Il match tra Udinese e Fiorentina di lunedì 2 ... corrieredellosport.it

La Lega Serie A ha fatto sapere di aver incassato i primi soldi come risarcimento da parte di utenti che guardavano le partite in modo illegale. È la prima ondata di richieste mandate alle persone beccate dalla Guardia di Finanza nel procedimento penale n. - facebook.com facebook

In occasione della 24ª Giornata della Serie A Enilive la Lega Calcio Serie A promuove su tutti i campi di gioco la Campagna “Ferma il gelo”, lanciata dall’Agenzia ONU per i Rifugiati – @UNHCRItalia con l’obiettivo di raccogliere fondi per assicurare aiuti per l’i x.com