una piazzetta intitolata a carlo acutis

Una piazzetta dedicata a Carlo Acutis sta per essere realizzata in città. Si tratterà di un nuovo spazio pubblico che ricorderà il giovane, che trascorse le sue ultime giornate presso l’ospedale San Gerardo di Monza. La decisione è stata presa per onorare la sua memoria e il suo legame con il territorio.

La città avrà presto uno spazio intitolato a San Carlo Acutis, il ragazzo che trascorse gli ultimi giorni della sua vita all’ospedale San Gerardo di Monza. La giunta comunale ha infatti avviato l’iter per intitolare al giovane santo la nuova piazzetta tra via Messa e via Giordani, un’area ciclopedonale pensata come luogo di connessione e socialità nel quartiere. La proposta, nata anche dal territorio, è stata formalizzata dal Comune e ora passa alla Prefettura, alla quale è stata inviata la documentazione completa di planimetria per ottenere il nulla osta. Una volta ricevuto il via libera, si procederà con la cerimonia e l’inserimento del nuovo toponimo nella cartografia cittadina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

