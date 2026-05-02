Alex Zanardi, ex campione di automobilismo e atleta paraplegico, è deceduto nelle ultime ore. La notizia ha suscitato grande cordoglio in Italia, dove era considerato un simbolo di tenacia e determinazione. La sua morte ha lasciato un vuoto tra chi lo aveva seguito e ispirato con le sue imprese sportive e il suo impegno sociale. La sua figura rimarrà impressa nella memoria collettiva come esempio di resilienza.

Scompare un uomo esemplare per tutti: la morte di Alex Zanardi suscita enorme commozione perché il campione della Formula 1 e della handbike ha insegnato come continuare a vivere, con forza e sorriso, nonostante le avversità della vita quando si è trovato di fronte all’amputazione di entrambi gli arti inferiori. In modo trasversale, sono numerosissimi i messaggi densi di significato inviati in queste ore. Il ricordo di Giorgia Meloni. “L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità”, scrive la premier, Giorgia Meloni, sui canali social. “Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza d’animo fuori dal comune.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alex Zanardi, il ricordo di Meloni: "L'Italia perde un grande campione"

Notizie correlate

Addio ad Alex Zanardi, ex pilota F1 e atleta paralimpico. Meloni: "Italia perde un grande campione"È morto ieri sera all'età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e poi atleta paralimpico dopo l'incidente in pista del 2001 in cui aveva...

Morto Zanardi, le reazioni. Meloni: "L'Italia perde un grande campione e un uomo straordinario""Bologna piange uno dei suoi più grandi campioni, di sport e di vita" scrive il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Chiuso un ristorante etnico a Policoro; È il weekend scudetto?; Napoli, l'ironia su una maglietta; Premier, Haaland stende il Burnley: il City aggancia l'Arsenal ma è primo per reti realizzate.

Alex Zanardi, il ricordo di Meloni: L'Italia perde un grande campioneScompare un uomo esemplare per tutti: la morte di Alex Zanardi suscita enorme commozione perché il campione della Formula 1 e della handbike ha insegnato come continuare a vivere, con forza e sorriso, ... ilgiornale.it

Alex Zanardi, la moglie Daniela Manni e il figlio Niccolò con lui fino alla fine. L'amore nato in pista e il legame: «Un esempio come padre»La famiglia gli è stata accanto fino all'ultimo minuto. La moglie, Daniela Manni, era al fianco di Alex Zanardi dopo il terribile incidente in Germania nel 2001 ed è stata ... leggo.it

FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, campione automobilistico e paralimpico, e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. x.com

Addio ad Alex #Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 60 anni. Ad annunciarne la scomparsa è stata la famiglia #alexzanardi - facebook.com facebook