Rozzano celebra Alboreto | sfilata di Ferrari e mostra sul campione

A Rozzano, sabato prossimo, si terranno eventi per ricordare Michele Alboreto, ex pilota di Formula 1. La giornata prevede una sfilata di vetture Ferrari e una mostra dedicata al campione. La comunità locale si riunirà per onorare la sua carriera e il suo contributo allo sport. L'iniziativa coinvolge appassionati e familiari, con l’obiettivo di mantenere vivo il suo ricordo.

La comunità di Rozzano si prepara a celebrare il ricordo di Michele Alboreto, figura leggendaria del, con una serie di appuntamenti dedicati alla sua memoria questo sabato. L’iniziativa, che segna un quarto di secolo dalla tragica fine della sua carriera, coinvolgerà la cittadinanza attraverso esposizioni fotografiche e una rara sfilata di vetture d’epoca presso la Cascina Grande. Il programma commemorativo prevede un momento centrale alle ore 15 di sabato, quando presso la biblioteca situata nel centro culturale Cascina Grande verrà presentata l’esposizione intitolata Michele Alboreto, un campione per amico. Questo percorso visivo ha lo scopo di ricostruire non solo i traguardi sportivi raggiunti dal pilota, ma anche la dimensione privata dell’uomo che ha saputo conquistare il cuore degli appassionati per la sua naturale disponibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rozzano celebra Alboreto: sfilata di Ferrari e mostra sul campione Rozzano ricorda il suo campione: omaggio a Michele AlboretoRozzano, 14 aprile 2026 – A venticinque anni dalla scomparsa di Michele Alboreto, la sua città gli rende omaggio con una giornata commemorativa in... Leggi anche: La '1000 Miglia' sbarca sul lungomare di Bari: sfilata di sogni fra Ferrari storiche e Alfa da collezione