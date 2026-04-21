Pilates a Varese | masterclass per ritrovare postura e benessere

Sabato 16 maggio 2026 si terrà a Varese una masterclass di Pilates organizzata da Varese Corsi, con l’obiettivo di migliorare postura e benessere tra i partecipanti. L’evento prevede una sessione dedicata a esercizi specifici, condotta da istruttori qualificati, e si rivolge a chi desidera dedicare del tempo alla propria salute fisica e mentale. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a approfondire questa disciplina.

Varese Corsi organizza una masterclass di Pilates per sabato 16 maggio 2026, un appuntamento mirato a promuovere il benessere fisico e mentale attraverso un percorso strutturato. La sessione, programmata dalle ore 10:00 alle 11:30, è pensata per accogliere chiunque desideri lavorare sulla propria postura e consapevolezza corporea, senza richiedere competenze pregresse. La struttura tecnica della lezione e i requisiti per i partecipanti. L’attività si articolerà in tre momenti distinti per garantire un lavoro completo sul corpo. Il primo step prevede un’attivazione eseguita stando in piedi, con l’obiettivo di stabilizzare la colonna vertebrale e attivare il core.🔗 Leggi su Ameve.eu

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