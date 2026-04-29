Fugge dai carabinieri scatenando il caos nel quartiere Santa Rita di Lanciano | denunciato un uomo

Un uomo è stato denunciato dopo aver provocato scompiglio nel quartiere Santa Rita di Lanciano, nel giorno di Sabato Santo. La sua fuga dai carabinieri il 4 aprile ha causato un breve periodo di confusione nella zona. L’uomo è stato accusato di “fuga pericolosa” e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto quella giornata.

Denunciato per “fuga pericolosa” l'uomo che lo scorso 4 aprile, nel giorno di Sabato Santo, ha scatenato il caos nel quartiere Santa Rita, a Lanciano, dopo essere fuggito all'alt.Quel giorno, i carabinieri del nucleo forestale di Lanciano hanno intimato di fermarsi al conducente di un'auto che.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Il prefetto di Chieti in visita nel quartiere Santa Rita a Lanciano [FOTO]Il prefetto Silvana D'Agostino a Lanciano a colloquio con parroco, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine dopo i recenti episodi... Lanciano, controlli anche di notte nel quartiere Santa RitaServizio a largo raggio, nelle ore serali di venerdì 20 febbraio, dei carabinieri della compagnia di Lanciano: in campo 10 mezzi e 20 militari, che...