In bici con uno sfollagente lungo 42 centimetri denunciato un ragazzo

Un ragazzo è stato denunciato a Pescara dopo essere stato trovato in sella a una bicicletta con uno sfollagente telescopico lungo 42 centimetri. L’episodio si è verificato in via Tiburtina Valeria, dove le forze dell’ordine lo hanno fermato e controllato. L’oggetto è stato sequestrato e al giovane sono state contestate le implicazioni legali legate al possesso di uno strumento potenzialmente offensivo.

Sarebbe stato trovato con uno sfollagente telescopico mentre stava circolando in via Tiburtina Valeria a Pescara in sella a una bici. Per questo motivo un ragazzo di 26 anni è stato denunciato per porto abusivo dalla polizia. Nella serata di domenica 1 marzo, gli agenti della polizia, durante il normale controllo del territorio in via Tiburtina Valeria, hanno sottoposto a controllo un giovane che circolava in sella a una bicicletta. Fin da subito il 26enne si sarebbe mostrato agitato e insofferente agli accertamenti di polizia. Gli agenti della volante hanno dunque deciso di approfondire le verifiche e avrebbero rinvenuto nella disponibilità della persona controllata uno sfollagente telescopico in ferro della lunghezza di 42 centimetri da aperto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Ragazzo di 16 anni trovato in giro con un coltello lungo 20 centimetriQuattro persone denunciate, tra cui un 16enne trovato con un coltello lungo 20 centimetri, e quattro patenti ritirate nel week end.