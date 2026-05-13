Nel 2024 un arbitro è stato coinvolto in un episodio di violenza durante una partita, che ha portato alla creazione di un “pasillo de honor” in occasione della sua ultima gara. Questo gesto, che consiste in un saluto rispettoso tra le squadre, è diventato più frequente negli ultimi anni nei campi di calcio italiani, anche se ha origini più diffuse in Spagna. Di solito, il passaggio di questa cerimonia avviene tra squadre che si sono affrontate in un torneo o hanno ottenuto un trofeo.

Una squadra omaggia l’altra, che solitamente ha vinto un trofeo. In estrema sintesi è questo il “ pasillo de honor “, un gesto che negli ultimi anni si vede spesso nei campi da calcio italiani dopo aver fatto il boom in Spagna. Questa volta a fare il “corridoio d’onore” (così è stato reso in italiano) sono state due squadre – con i due guardalinee – a Luca Albione, arbitro alla sua ultima partita in carriera. La partita era Terre di Acaya e Roca contro Copertino, girone B di Promozione pugliese (finita 5-0 per i padroni di casa). E alla fine del match le due squadre hanno tributato un riconoscimento all’arbitro, che oltre un anno fa fu aggredito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nel 2024 era stato vittima di violenza in campo: pasillo de honor per un arbitro alla sua ultima partita

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