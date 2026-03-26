Durante una partita di basket, un’istruttrice è stata oggetto di insulti razzisti da parte di alcuni spettatori. La donna ha dichiarato di non voler mantenere il silenzio su quanto accaduto. L’episodio si è verificato nella giornata del 26 marzo 2026 a Calcinaia, in provincia di Pisa, e ha riacceso il dibattito sull’uso di linguaggi offensivi negli eventi sportivi.

Calcinaia (Pisa), 26 marzo 2026 – Lo sport finisce ancora una volta nelle pagine di cronaca per l’ennesimo episodio di razzismo. Diarra è una giovane istruttrice nazionale minibasket del Calcinaia Basket ed è stata presa di mira con offese razziste. E’ lei stessa a denunciarlo sulla pagina social «La giornata tipo». «La prima squadra del Calcinaia Basket era in trasferta e io ero presente sugli spalti – racconta Diarra – Sono stata oggetto di offese razziste da parte di adulti sostenitori avversari. ’Scimmia’, ’mangia banane’, insomma il solito repertorio. Fa strano doverlo scrivere nel 2026. Ancora più strano se si pensa che queste parole sono arrivate da due donne, probabilmente due madri, rivolte a una ragazza più giovane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Offese razziste alla partita: vittima istruttrice di basket. “Non resti tutto nel silenzio”

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