Un ex assistente di gara ha riferito di aver sentito parlare di arbitri e assistenti che presentano denunce solo dopo aver lasciato il sistema, ritenendo che lo facciano per motivi di ripicca. Questa dichiarazione è stata rilasciata in un contesto che parla di un clima di tensione e paura tra gli addetti ai lavori. La questione solleva dubbi sulle modalità di gestione delle contestazioni e sul rapporto tra figure ufficiali e le autorità sportive.

Milano, 29 aprile 2026 – “ Sento dire che alcuni a rbitri o assistenti presentano esposti solo quando ormai sono fuori dal sistema, perché “dismessi“ e quindi per ripicca. Non è il mio caso, denunciai quando ne facevo parte, perché esiste un Codice etico". Parola di Pasquale De Meo, 43 anni, foggiano. Nel mondo arbitrale dal 1999, ne è uscito ’dismesso’ alla fine della stagione 2023-2024. Per sua fortuna ha un lavoro (fa il farmacista) ma la delusione resta. L’incubo cominciò tre anni fa. “Era la sera del 7 aprile 2023, facevo parte della terna che diresse Milan-Empoli. A fine partita nello spogliatoio di San Siro vennne a trovarci l’osservatore Puglisi, addetto al voto degli assistenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pasquale De Meo, l’ex assistente di gara e la sua denuncia 2024: “Clima di terrore fuori dal campo”

Notizie correlate

Pasquale De Meo: “Noi arbitri vivevamo un clima di terrore. Gravina, Chinè e Rocchi comandavano tutto”Intervista a Pasquale De Meo, assistente fuori dall'AIA dal 2024, uno dei primi a denunciare la gestione Rocchi: "Condizionare il VAR vuol dire...

Leggi anche: Pasquale De Meo morto in clinica con una ferita profonda alla testa: per i medici era un graffio, indagini in corso

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Pasquale De Meo: Noi arbitri vivevamo un clima di terrore. Gravina, Chinè e Rocchi comandavano tutto; Terremoto nel mondo arbitrale, il foggiano De Meo sul caso Rocchi: C'era un 'codice' per comunicare con la sala Var; Caso arbitri, l'ex assistente De Meo: Avevo già denunciato tutto, ma fui lasciato solo. Contro di me atteggiamenti non corretti, io bollato come infame; L'ex arbitro De Meo: Così Rocchi sceglieva i codici per comunicare in sala Var. Uno era sasso-carta-forbice.

Pasquale De Meo: Noi arbitri vivevamo in un clima di ansia totale. Basta ascoltare gli audio VARIntervista a Pasquale De Meo, ex assistente arbitrale oggi fuori dall'AIA, che racconta la vita degli arbitri nel sistema creato dal designatore Gianluca Rocchi, al centro dell'inchiesta della Procura ... msn.com

Sistema del terrore al VAR, l’ex arbitro foggiano De Meo rompe il silenzioIl terremoto che ha investito il mondo arbitrale italiano dopo il caso Rocchi continua a far emergere scenari inquietanti. A ... immediato.net

«Condizionare il VAR vuol dire alterare e falsare il campionato. È facile manovrare la classifiche degli arbitri». Queste parole di Pasquale De Meo, ex assistente arbitro, danno il tono a quanto sta emergendo dall’indagine che sta travolgendo il mondo arbitrale - facebook.com facebook

Pasquale De Meo: "Noi arbitri vivevamo un clima di terrore. Gravina, Chinè e Rocchi comandavano tutto" x.com