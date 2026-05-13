Negramaro a Campobasso | venduti migliaia di biglietti verso il sold out

A Campobasso, il concerto dei Negramaro ha registrato un grande successo, con migliaia di biglietti venduti e il sold out ormai vicino. La data si distingue dalle altre tappe del tour nazionale, che si sono svolte in location diverse. Tra le domande più frequenti ci sono come il prezzo ridotto dei biglietti influenzerà la gestione dell’afflusso a Selva Piana e le ragioni che hanno portato a questa differenza nella programmazione.

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