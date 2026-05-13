Negramaro a Campobasso | venduti migliaia di biglietti verso il sold out
A Campobasso, il concerto dei Negramaro ha registrato un grande successo, con migliaia di biglietti venduti e il sold out ormai vicino. La data si distingue dalle altre tappe del tour nazionale, che si sono svolte in location diverse. Tra le domande più frequenti ci sono come il prezzo ridotto dei biglietti influenzerà la gestione dell’afflusso a Selva Piana e le ragioni che hanno portato a questa differenza nella programmazione.
? Domande chiave Come influenzerà il prezzo ridotto la gestione dell'afflusso a Selva Piana?. Perché questa data differisce dalle altre tappe del tour nazionale?. Quali sono i canali rimasti per acquistare i biglietti prima del sold out?. Come si organizzerà la sicurezza per gestire la folla prevista?.? In Breve Evento chiude il Festival dei Misteri il 12 giugno a Selva Piana.. Biglietti acquistabili su Ticketone, Ciaotickets e punti vendita locali della zona.. Prezzi popolari differiscono dalle altre date del tour nazionale della band.. Pianificazione logistica necessaria per gestire l'afflusso di spettatori nell'area di Selva Piana.. Migliaia di biglietti già venduti per il concerto dei Negramaro a Campobasso il prossimo 12 giugno: l’evento nell’area di Selva Piana punta al sold out imminente.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Lucchese - L’attesa: a ieri sera già venduti mille biglietti. Il "Porta Elisa» verso quota 2500 tifosi
Tra abbonati e biglietti venduti si va verso numeri record in stagione. Già oltre 5mila presenze al MazzaTra abbonati e biglietti venduti in prevendita, sono già oltre 5mila i tifosi della Spal che si sono già assicurati un posto sugli spalti dello...