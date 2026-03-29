A Bologna l’emergenza abitativa si intensifica, coinvolgendo non solo le persone in condizioni di vulnerabilità ma anche lavoratori e famiglie con reddito stabile che faticano a sostenere i costi degli affitti nel settore privato. In risposta, un rappresentante ha proposto di trasformare i negozi sfitti in abitazioni per alleviare la pressione sul mercato immobiliare.

A Bologna l’emergenza abitativa continua ad aggravarsi, coinvolgendo non solo le fasce più fragili ma anche lavoratori e famiglie con reddito stabile, sempre più in difficoltà nel sostenere i canoni del mercato privato. In una città che storicamente si sviluppava in verticale – basti pensare alle circa 180 torri medievali che secondo le fonti segnavano lo skyline urbano – oggi il problema sembra essersi spostato sugli edifici e sulla loro capacità di accogliere nuovi abitanti. In questo scenario si inserisce la posizione di Matteo Di Benedetto, che sostiene la proposta avanzata da Mauro Felicori: favorire la conversione degli spazi commerciali sfitti in abitazioni, soprattutto nelle zone del centro storico dove il commercio di vicinato è in ritirata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Emergenza casa, Di Benedetto: “Convertire i negozi sfitti in abitazioni”

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