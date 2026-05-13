' Ndrangheta in via definitiva confiscato tesoretto da 200 mila euro a narcotrafficante vicino alla cosca Bellocco

Da reggiotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un procedimento legale ha portato alla confisca definitiva di un patrimonio del valore di 200 mila euro appartenente a un narcotrafficante e usuraio vicino alla cosca Bellocco di Rosarno. L'operazione ha interessato un'imbarcazione, un fabbricato, tre autoveicoli e una società. La confisca si è conclusa dopo le procedure di legge, confermando il sequestro dei beni attribuiti all’individuo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un'imbarcazione, un fabbricato, tre autoveicoli e una società sono stati confiscati in via definitiva a un “narcotrafficante e usuraio, contiguo alla cosca di ‘ndrangheta dei Bellocco di Rosarno”.I finanzieri dei comandi provinciali di Firenze e Reggio Calabria, insieme al personale dello Scico.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Il tesoretto da 20 milioni confiscato a imprenditori legati alla ‘Ndrangheta. Tra loro il pentito “Pino” Liuzzo

'Ndrangheta: scarcerato Domenico Bellocco, fratello di Antonio ucciso a Milano da Andrea BerettaDomenico Bellocco , fratello di Antonio Bellocco , ucciso a Milano nel settembre 2024 per mano di Andrea Beretta , nonché di Berto, è stato...

Temi più discussi: ‘Ndrangheta a Roma, le motivazioni della Cassazione: Così la mafia si è adattata alla Capitale; Stefanaconi, un arresto in seguito a una condanna definitiva per mafia e usura: ancora 6 mesi da scontare in carcere · ilvibonese.it; Cassazione: confermate le condanne per i sodali della 'Ndrangheta in Trentino; ’Ndrangheta, confisca definitiva da oltre 7 milioni a un imprenditore di Rosarno – VIDEO.

ndrangheta in via definitiva‘Ndrangheta a Stefanaconi, arrestato un uomo condannato in via definitivaI carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione. Dovrà scontare una pena residua di 6 mesi di reclusione ... corrieredellacalabria.it

ndrangheta in via definitiva'Ndrangheta: confiscati beni per oltre 7 milioni a imprenditore di Rosarno(ANSA) - ROSARNO, 06 MAG - Beni per un valore complessivo di oltre 7 milioni di euro sono stati confiscati in via definitiva a un imprenditore di Rosarno, imputato per intestazione fittizia di beni in ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web