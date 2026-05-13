' Ndrangheta in via definitiva confiscato tesoretto da 200 mila euro a narcotrafficante vicino alla cosca Bellocco

Un procedimento legale ha portato alla confisca definitiva di un patrimonio del valore di 200 mila euro appartenente a un narcotrafficante e usuraio vicino alla cosca Bellocco di Rosarno. L'operazione ha interessato un'imbarcazione, un fabbricato, tre autoveicoli e una società. La confisca si è conclusa dopo le procedure di legge, confermando il sequestro dei beni attribuiti all’individuo.

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