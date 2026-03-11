' Ndrangheta | scarcerato Domenico Bellocco fratello di Antonio ucciso a Milano da Andrea Beretta

Domenico Bellocco, fratello di Antonio Bellocco ucciso a Milano nel settembre 2024 da Andrea Beretta, è stato scarcerato il 14 gennaio 2026 dal carcere di Alba, in provincia di Cuneo. La decisione è stata comunicata oggi, e l’uomo aveva precedentemente trascorso alcuni mesi in detenzione. La vicenda riguarda il coinvolgimento di Bellocco in un procedimento giudiziario legato alla sua posizione all’interno della cosca.

Domenico Bellocco, fratello di Antonio Bellocco, ucciso a Milano nel settembre 2024 per mano di Andrea Beretta, nonché di Berto, è stato scarcerato il 14 gennaio 2026 dal carcere di Alba (Cuneo). Lo apprende Klaus Davi da fonti qualificate. Domenico Bellocco, classe '81, era stato arrestato nel 2013 a San Ferdinando (RC) nell'ambito dell'operazione "Tramonto 2". Attualmente Domenico risulta sottoposto alla libertà vigilata nel comune di residenza con obbligo di dimora. I figli di Giulio Bellocco, deceduto a gennaio 2024, e Aurora Spanò, detta "A Gavineda" attualmente detenuta in regime di 41 bis, sono in totale 11. La famiglia Bellocco è una delle cosche più potenti di Rosarno e anche una delle più numerose per affiliati.