‘Ndrangheta in Toscana | confiscato il tesoro dell’usuraio che taglieggiava un imprenditore senese

Da corrieretoscano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell’ordine hanno sequestrato il patrimonio di un uomo accusato di usura e estorsione in Toscana, dove la presenza della criminalità organizzata calabrese si era fatta sentire attraverso attività illegali che coinvolgevano il traffico di droga e prestiti a interessi elevati. Le indagini hanno portato alla confisca di beni riconducibili all’indagato, evidenziando come la criminalità abbia tentato di infiltrarsi nel tessuto economico locale.

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I tentacoli della criminalità organizzata calabrese si erano allungati fino al cuore della Toscana, inquinando il tessuto economico locale con traffici di droga e prestiti a tassi strozzinaggio. Ora, a conclusione di un lungo iter giudiziario, lo Stato ha acquisito in via definitiva i beni accumulati illecitamente da un narcotrafficante e usuraio strettamente contiguo alla cosca della ‘Ndrangheta dei ‘Bellocco’ di Rosarno. L’operazione, condotta dai finanzieri dei Comandi Provinciali di Firenze e Reggio Calabria insieme al personale dello S.C.I.C.O., ha portato alla confisca di un patrimonio stimato in circa 200mila euro. Gli affari criminali in Toscana: usura a Siena e droga a Pistoia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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