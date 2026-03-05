Prestiti a tassi da usuraio | imprenditore minacciato fa arrestare un 55enne

Un imprenditore ha fatto arrestare un uomo di 55 anni dopo aver subito un prestito a tassi usurari. L’uomo aveva ricevuto una somma ingente, ma poi aveva ricevuto minacce di morte e aumenti degli interessi fino a 600 euro al giorno in caso di ritardo. La polizia ha eseguito l’arresto in relazione a questi fatti avvenuti a Macerata.

Macerata, 5 marzo 2026 – Prima gli aveva prestato un’ingente somma di denaro a tassi usurari, poi lo aveva minacciato di morte e aumentato gli interessi a 600 euro per ogni giorno di ritardo. A quel punto, disperato, ha chiesto aiuto alla polizia, che ha architettato una trappola e arrestato in flagranza di reato un 55enne di Porto Sant’Elpidio. L’uomo è finito in manette con le accuse di estorsione e usura. Maxi pacchetto di assunzioni: tre concorsi per l’emergenza La vittima un imprenditore di Tolentino Vittima delle vessazioni è un imprenditore 60enne di Tolentino, che in difficoltà con la sua ditta, si era rivolto all’elpidiense per un prestito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

