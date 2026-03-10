A Pavia, nel marzo 2026, è stata ufficialmente confiscata una quantità di beni appartenenti a un imprenditore residente in Svizzera. La confisca riguarda un patrimonio di circa 16 milioni di euro e 118 immobili, dopo anni di indagini e procedimenti iniziati nel 2019. La misura si è conclusa con il sequestro definitivo di tutte le proprietà e risorse appartenenti all'imprenditore.

Pavia, 10 marzo 2026 - Dopo gli arresti e i sequestri scattati nel 2019, ora è arrivata la confisca definitiva dei beni. I militari del Comando provinciale di Pavia della Guardia di Finanza hanno reso noto oggi, martedì 10 marzo, che stanno eseguendo il provvedimento di confisca definitivo emesso dal Tribunale di Roma (Sezione misure di prevenzione) relativo a 118 immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 16 milioni di euro. Maxi-giro di fatture false: sequestrate ville sul lago di Garda e in Costa Smeralda Si tratta della conclusione del lungo contenzioso al termine del quale la Cassazione ha sancito che i beni, già oggetto di confisca nel 2022, sono ora definitivamente acquisiti a patrimonio dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un tesoro di 16 milioni milioni e 118 immobili confiscato a un imprenditore residente in Svizzera

