NBA Spurs battono Timberwolves nella notte | 3-2 nella serie

Nella notte italiana, gli Spurs hanno vinto la partita contro i Timberwolves, portandosi sul punteggio di 3-2 nella serie. La squadra di San Antonio ha ottenuto la vittoria, mentre quella di Minnesota ha subito la sconfitta. La serie si trova ora in una situazione di equilibrio, con la squadra di casa che ha conquistato il punto decisivo.

Nella notte italiana, gli Spurs non sbagliano e riescono a passare in vantaggio contro gli Timberwolves: cosa è successo La serie è sul filo del rasoio, ma San Antonio sorride. Nella notte NBA, gli Spurs dominano Gara-5 e travolgono i Timberwolves 126-97, portandosi sul 3-2 e sfiorando le Finali di Western Conference. Un assalto senza pietà, guidato da un Victor Wembanyama stratosferico: 27 punti, 17 rimbalzi, 5 assist. Non si limita a proteggere il ferro: detta il ritmo, chiude gli spazi, trascina. E si prende gli onori di una prestazione pazzesca. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves Full Game Highlights - November 30, 2025 | NBA Season

Notizie correlate

NBA, i risultati della notte (13 maggio): gli Spurs battono i Timberwolves e si portano sul 3-2 nelle semifinali di ConferenceUna sola partita disputata nella notte per il secondo turno dei playoff 2026 nella NBA ovvero San Antonio Spurs-Minnesota Timbervolwes, in attesa...

Leggi anche: Nba Playoff 2026, Timberwolves-Spurs 114-109: Minnesota vince e porta la serie sul 2-2

Temi più discussi: NBA, i risultati della notte (13 maggio): gli Spurs battono i Timberwolves e si portano sul 3-2 nelle semifinali di Conference; BM NBA TIME / Il recap dei playoff: gli Spurs battono i Wolves e si riprendono il fattore campo, i Knicks volano sul 3-0 contro i 76ers - di Matteo Parma; PLAYOFF NBA – Wembanyama show! Gli Spurs battono Minnesota in Gara 3 e volano sul 2-1; Playoff Nba: San Antonio batte Minnesota e va sul 2-1.

Playoff NBA | Edwards sorprende e i Timberwolves battono gli Spurs in Gara 1 #NBA | #pianetabasket x.com

Thread di Gioco: Minnesota Timberwolves (2-2) vs San Antonio Spurs (2-2) Punteggio Live | Playoff NBA | 12 maggio 2026 reddit

NBA, Spurs battono Timberwolves nella notte: 3-2 nella serieNella notte italiana, gli Spurs non sbagliano e riescono a passare in vantaggio contro gli Timberwolves: cosa è successo ... sportface.it

NBA, i risultati della notte (13 maggio): gli Spurs battono i Timberwolves e si portano sul 3-2 nelle semifinali di ConferenceUna sola partita disputata nella notte per il secondo turno dei playoff 2026 nella NBA ovvero San Antonio Spurs-Minnesota Timbervolwes, in attesa ... oasport.it