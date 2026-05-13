NBA sotto choc | muore a 29 anni Brandon Clarke dei Memphis Grizzlies Ipotesi overdose

Da ilgiornale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della pallacanestro è in lutto per la morte di Brandon Clarke, giocatore dei Memphis Grizzlies, avvenuta a 29 anni. Clarke è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Le autorità stanno indagando sulle cause, con alcune ipotesi che puntano a un’overdose. La notizia ha colpito giocatori, staff e tifosi, lasciando un vuoto tra gli appassionati di basket.

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Terribile lutto nel mondo della pallacanestro. Il cestista Brandon Clarke dei Memphis Grizzlies è infatti stato trovato morto all'interno della propria abitazione. Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare e si sospetta che ad ucciderlo sia stata un'overdose. Stando alle informazioni che arrivano da oltreoceano, il corpo del giocatore è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 11 maggio nella sua casa di San Fernando Valley, a Los Angeles. Del caso si stanno occupando gli agenti della polizia locale. Nato a Vancouver il 19 settembre del 1996, Clarke è morto all'età di soli 29 anni, mentre si trovava ancora in piena carriera. Un vero e proprio choc per tutta quanta l'NBA.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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