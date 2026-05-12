Brandon Clarke morto a 29 anni Nba sotto choc | addio al cestista dei Grizzlies
Brandon Clarke, giocatore dei Memphis Grizzlies, è deceduto all'età di 29 anni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla squadra, lasciando i tifosi e il mondo della pallacanestro senza parole. Clarke aveva iniziato la sua carriera in NBA e aveva conquistato un ruolo importante nel roster dei Grizzlies. La sua scomparsa improvvisa ha suscitato grande tristezza tra i colleghi e gli appassionati.
Roma, 12 maggio 2026 – Nba sotto shock: i Memphis Grizzlies hanno annunciato la morte a soli 29 anni di Brandon Clarke. Il decesso improvviso del cestista, di cui non sono state rivelate le cause, arriva quasi sei settimane dopo il suo arresto in Arkansas per sorpasso improprio, possesso di droga, fuga ed eccesso di velocità. Il giocatore aveva appena concluso la sua settima stagione Nba, tutte con i Grizzlies. L’annuncio della tragica scomparsa di Clarke è stato dato contemporaneamente dalla società e dal suo agente in due comunicati separati. Brandon Clarke, cestista dei Grizzlies, è morto all'età di 29 anni (Foto da Instagram) Una...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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