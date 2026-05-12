Brandon Clarke morto a 29 anni Nba sotto choc | addio al cestista dei Grizzlies

Brandon Clarke, giocatore dei Memphis Grizzlies, è deceduto all'età di 29 anni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla squadra, lasciando i tifosi e il mondo della pallacanestro senza parole. Clarke aveva iniziato la sua carriera in NBA e aveva conquistato un ruolo importante nel roster dei Grizzlies. La sua scomparsa improvvisa ha suscitato grande tristezza tra i colleghi e gli appassionati.

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