Nba morto Brandon Clarke dei Memphis Grizzlies | aveva 29 anni

La lega di basket statunitense ha annunciato la morte di Brandon Clarke, giocatore dei Memphis Grizzlies, che aveva 29 anni. La notizia è stata resa nota ufficialmente dalla lega, senza ulteriori dettagli sul contesto. Clarke era un membro della squadra di NBA e la sua scomparsa ha suscitato sgomento tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La notizia si diffonde in un momento in cui si attendono eventuali aggiornamenti sulla vicenda.

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