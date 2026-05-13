Un giocatore di basket di 29 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Los Angeles. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause del decesso. La vittima era nota per la sua attività nella lega NBA e militava in una squadra di Memphis. Al momento, non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sulle circostanze che hanno portato alla morte.

Il mondo dello sport piange Brandon Clarke, stella della squadra di Nba dei Memphis Grizzlies. Il cestista è stato trovato senza vita a soli 29 anni nel suo appartamento di Los Angeles. Le autorità statunitensi stanno indagando sulle cause del decesso e, secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata è quella di una sospetta overdose. La morte del “lungo canadese” ha sconvolto milioni di appassionati di basket e non solo. Come è morto il giocatore di basket Brandon Clarke I soccorsi sono intervenuti nell’appartamento del giocatore a Los Angeles dopo una chiamata d’emergenza giunta intorno alle 17 locali di lunedì. Nonostante l’arrivo tempestivo di paramedici e vigili del fuoco, purtroppo non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Brandon Clarke morto a 29 anni, le indagini sulle cause del decesso della stella Nba dei Memphis Grizzlies

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