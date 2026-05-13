NBA la fragilità che il campo non mostra mai

La NBA si trova ad affrontare una perdita dolorosa con la morte di Brandon Clarke, un giocatore che aveva appena iniziato a farsi strada nel campionato. La notizia ha scosso il mondo dello sport, ricordando che dietro le prestazioni sportive si nascondono vite umane vulnerabili. La tragedia ha portato alla ribalta la fragilità degli atleti e la loro condizione al di fuori del campo.

NBA di fronte alla morte di Brandon Clarke: una tragedia che riporta al centro l’umanità degli atleti.. (Di Marco Ciriello) Certe notizie arrivano come un taglio netto. Non ti preparano, non ti avvisano, non ti danno il tempo di respirare. Brandon Clarke, 29 anni, ala dei Memphis Grizzlies, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Una tragedia che non ha bisogno di aggettivi: basta il silenzio che lascia dietro di sé. La NBA ha confermato tutto con un comunicato breve, quasi pudico. Le autorità parlano di una possibile overdose, ma l’indagine è ancora aperta. Intanto, il mondo dello sport si ferma un istante — quello necessario per capire che dietro ogni atleta c’è una persona, e dietro ogni persona c’è un peso che non sempre si vede.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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