NBA i risultati della notte 11 maggio | New York Knicks in finale di Conference a Est Timberwolves in parità contro gli Spurs
Questa notte NBA ha visto i New York Knicks qualificarsi per le finali di Conference a Est, grazie alla vittoria ottenuta. I Timberwolves, invece, sono in parità contro gli Spurs dopo la partita giocata. I risultati della notte hanno coinvolto anche altre squadre, ma le due partite citate sono state tra le più discusse tra gli appassionati. Le sfide sono state decisive per il prosieguo dei playoff, determinando le prossime avventure delle squadre coinvolte.
Questa notte NBA rimarrà nella mente dei tifosi dei New York Knicks per molto tempo. Il loro augurio, però, è che non sia una sola notte di felicità, quella in cui arriva lo sweep, noto anche come il 4-0, nei confronti dei Philadelphia 76ers a seguito della vittoria per 114-144 in una gara-4 che porta dalle parti del Madison Square Garden la concreta speranza di vedere qualcosa di grande in arrivo. Senza storia la citata gara-4: 57-81 già all’intervallo con una performance offensiva quasi senza senso dei Knicks, che poi allargano la forbice nella zona dei 40 punti prima di rallentare in un ultimo periodo ormai senza nessun senso reale....🔗 Leggi su Oasport.it
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