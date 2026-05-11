NBA i risultati della notte 11 maggio | New York Knicks in finale di Conference a Est Timberwolves in parità contro gli Spurs

Questa notte NBA ha visto i New York Knicks qualificarsi per le finali di Conference a Est, grazie alla vittoria ottenuta. I Timberwolves, invece, sono in parità contro gli Spurs dopo la partita giocata. I risultati della notte hanno coinvolto anche altre squadre, ma le due partite citate sono state tra le più discusse tra gli appassionati. Le sfide sono state decisive per il prosieguo dei playoff, determinando le prossime avventure delle squadre coinvolte.

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