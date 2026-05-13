Nba Brandon Clarke morto a 29 anni il cestista dei Memphis Grizzlies trovato deceduto in casa a Los Angeles | ipotesi overdose

Un grave lutto ha colpito il mondo della NBA: un giocatore dei Memphis Grizzlies è stato trovato morto a 29 anni nella sua abitazione di Los Angeles. Durante il sopralluogo sono stati rinvenuti narcotici e strumenti per il consumo di sostanze stupefacenti, portando gli investigatori a ipotizzare un overdose come causa del decesso. La notizia ha scosso i tifosi e gli appassionati di basket, che si sono uniti nel cordoglio.

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