Naturalmente - crescere imparare e stare bene con la natura

Da veneziatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento di Psicologia generale dell’Università di Padova e l’Istituto Comprensivo “Viale San Marco” di Mestre organizzano un evento pubblico dedicato alla presentazione di NaturalMente. Si tratta di un progetto che mira a integrare esperienze legate alla natura, con l’obiettivo di favorire la crescita, l’apprendimento e il benessere delle persone coinvolte. L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini interessati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Dipartimento di Psicologia generale dell’Università di Padova e l’Istituto Comprensivo “Viale San Marco” di Mestre invitano a un evento aperto alla cittadinanza dedicato alla presentazione del programma NaturalMente, un progetto innovativo pensato per integrare in modo strutturato esperienze.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Full MovieHeartbreaking! The CEO is devastated by his father’s death, and she stays by his side

Video ?Full Movie?Heartbreaking! The CEO is devastated by his father’s death, and she stays by his side?

Notizie correlate

Leggi anche: Percorsi nella natura come terapia. Nelle Valli verdi ’pillole di salute’ per stare bene e limitare i farmaci

Leggi anche: Vivere la natura e imparare all’aperto: torna "Esplorando"

Si parla di: Dennis, da Amici al nuovo album Stargirl: È un disco nato in maniera naturale. Amici? Esp...; Novakid: per la Festa della Mamma tre professioniste dell’apprendimento linguistico raccontano perché crescere bilingui aiuta fiducia e autonomia nei bambini.

«Gli errori servono a imparare e crescere. L’istruzione di un tempo non va rimpianta»La maestra che invita l’alunno a «stare a casa» se non migliora nell’ortografia. Professore Mantegazza, che riflessione le suggerisce? «È fondamentale comprendere che l’unico modo per imparare è ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web