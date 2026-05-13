Naturalmente - crescere imparare e stare bene con la natura

Il Dipartimento di Psicologia generale dell’Università di Padova e l’Istituto Comprensivo “Viale San Marco” di Mestre organizzano un evento pubblico dedicato alla presentazione di NaturalMente. Si tratta di un progetto che mira a integrare esperienze legate alla natura, con l’obiettivo di favorire la crescita, l’apprendimento e il benessere delle persone coinvolte. L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini interessati.

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