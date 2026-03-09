Vivere la natura e imparare all’aperto | torna Esplorando

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Al via il programma 2026 con incontri gratuiti in tutta la regione che uniscono esperienze per le famiglie a formazione aperta e di qualità per insegnanti, educatori e cittadini. Promuovere il piacere di stare all’aperto, alimentare la curiosità verso ciò che ci circonda e rafforzare la relazione tra adulti, bambine e bambini nella relazione con il fuori: sono questi i principi che guidano Esplorando – Le esperienze all’aperto come risorsa educativa, progetto ideato e realizzato da 0432 associazione culturale, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

"In-Natura-Le”: al Cantiere Florida torna lo spettacolo di Teatro come Differenza. Sul palco l’arte, la natura e i diritti civiliTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Torna e...

Al Teatro Verdi la natura è una missione da vivere in famigliaArezzo, 2 marzo 2026 – A Monte San Savino è tempo per un ultimo appuntamento di Sciroppo di Teatro©, la rassegna teatrale per bambini e famiglie che...

Three Lifetimes of LovePeach Blossom Demon Escapes Prison… Then Falls for Her Captor!

Tutto quello che riguarda Vivere la natura e imparare all'aperto...

Temi più discussi: Al Teatro Verdi la natura è una missione da vivere in famiglia; Alberi Festival Lab; Spina Verde, una stagione da vivere tra natura, storia e comunità; Tra natura, stagioni e nuove esperienze da vivere, da marzo ad ottobre, Vigneti Aperti 2026.

La natura può funzionare come una medicina: ecco cosa succede al cervelloBoschi, parchi e paesaggi naturali aiutano cervello e corpo a stare bene: bastano anche 20 minuti al giorno per ridurre lo stress e migliorare il benessere. gazzetta.it

Urban Nature WWF: vivere la città dalla parte della naturaIl festival nasce dall’idea che la città sia molto più di uno spazio costruito, ma sia un ecosistema complesso, in cui piante, animali e persone coesistono e si influenzano a vicenda. Secondo il nuovo ... iodonna.it

Molti falliscono nella vita perché vivono per impressionare gli altri, anziché vivere per realizzare i propri sogni. - facebook.com facebook

Buon #8marzo a tutte le #donne! Auguri! Nascere, vivere, crescere e studiare in #pace per costruire un futuro più giusto e umano! #womenday @santegidionews x.com