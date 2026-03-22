Nelle Valli verdi è stato avviato un progetto che utilizza i percorsi nella natura come terapia per trattare alcune patologie. L'iniziativa propone di integrare le passeggiate all'aperto come parte di un percorso di prevenzione e cura, offrendo un’alternativa ai farmaci tradizionali. L’obiettivo è migliorare il benessere attraverso attività all’aria aperta, riducendo la dipendenza da medicinali.

Percorsi nella natura per curare alcune patologie. E’ l’obiettivo del progetto ’Dalla prevenzione al supporto terapeutico: la sperimentazione della prescrizione medica di appropriati Interventi basati sulla Natura (IbN)’, che vede capofila Legambiente Siena con i medici di Isde, Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), associazioni no profit e ricercatori universitari. L’idea, finanziata da Train spa e Fondazione Mps, promuove la salute, coinvolgendo le scuole; fa prevenzione con percorsi culturali di conoscenza delle piante e della biodiversità; e gestisce le patologie attraverso la mappatura delle condizioni bio-chimiche di determinate zone del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Percorsi nella natura come terapia. Nelle Valli verdi ’pillole di salute’ per stare bene e limitare i farmaci

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