Code sul rientro tra deviazioni e cantieri lungo il raccordo Terni-Orte | un altro giorno di traffico

Lungo il raccordo Terni-Orte si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni, con un’intensa congestione soprattutto in direzione sud. La presenza di deviazioni e cantieri lungo la strada ha causato un rallentamento del traffico, con code che si sono sviluppate ad ogni scambio di carreggiata. La situazione è rimasta invariata per tutta la giornata, coinvolgendo numerosi veicoli in transito sulla tratta.

Una coda per ogni scambio di carreggiata. Un altro giorno di traffico lungo il raccordo Terni-Orte, soprattutto in direzione sud. Il fine settimana della Liberazione finisce così: con centinaia di automobili che procedono a singhiozzo, con disagi e rallentamenti in particolare nel tratto compreso.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, traffico e cantieri disagi senza tregua: code anche il giorno dopo Pasquetta lungo la E45Anche i giorni successivi alle feste la situazione del traffico dovuto ai lavori in provincia di Terni non è migliorata. Camion si ribalta sul raccordo Terni-Orte, traffico bloccatoL’incidente nella mattinata di oggi, 4 aprile: sul posto i vigili del fuoco e i medici del 118, intervenuto anche l’elisoccorso Incidente stradale... Approfondimenti e contenuti Camion si ribalta, code sul raccordo Terni-OrteIl raccordo Terni-Orte è rimasto bloccato in entrambe le direzioni tra lo svincolo della E45 e Narni scalo per il ribaltamento di un camion. Il conducente, rimasto incastrato nel veicolo, è stato ... rainews.it Terni, in prognosi riservata un cantoniere 35enne di Antrodoco investito mentre lavora nel cantiere mobile sul RatoTERNI - Stava lavorando con i colleghi nel cantiere mobile di Anas lungo il raccordo Terni-Orte, all’altezza di Narni Scalo, quando è stato investito da un mini van. Ora s’indaga per ricostruire la ... ilmessaggero.it