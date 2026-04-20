Spionaggio a Roma | smantellata la rete di ex segretari e imprenditori

Questa mattina a Roma, i carabinieri del ROS hanno smantellato un'organizzazione clandestina coinvolta in attività di spionaggio. La rete, composta da ex segretari e imprenditori, era collegata a un gruppo noto come Squadra Fiore, che si occupava di raccogliere e gestire dossier attraverso metodi illeciti. L'operazione ha portato all'arresto di alcune persone e al sequestro di materiali considerati rilevanti per le indagini in corso.

I carabinieri del ROS hanno colpito stamattina un gruppo clandestino operativo a Roma, accusato di gestire una rete di dossieraggi attraverso la cosiddetta Squadra Fiore. L’operazione, che vede coinvolti imprenditori e vecchi funzionari dei servizi segreti, mira a smantellare un sistema dedito alla creazione di fascicoli riservati tramite l’uso illecito di dati sensibili. Le perquisizioni sono state disposte su mandato del procuratore Francesco Lo Voi e del procuratore aggiunto Stefano Pesci. Tra i soggetti raggiunti dalle misure investigative figura Giuseppe Del Deo, precedentemente impegnato nel ruolo di vice capo dell’Aisi. Al suo carico...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spionaggio a Roma: smantellata la rete di ex segretari e imprenditori Notizie correlate Truffe ai fondi agricoli europei: smantellata rete fraudolenta: sei imprenditori siciliani indagatiContestualmente sono stati sequestrati beni e titoli per oltre 360 mila euro, tra cui terreni, appartamenti e conti correnti I carabinieri dei... Leggi anche: Spionaggio e dossier, perquisizioni a Roma: inchiesta su gruppo clandestino «Squadra Fiore» e ex membri dei Servizi e imprenditori