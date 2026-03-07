Si torna a sparare in provincia di Napoli | agguato ad Arzano

Nel tardo pomeriggio, ad Arzano, in provincia di Napoli, si è verificato un nuovo episodio di sparatoria. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in via Mazzini, creando sconcerto tra i residenti. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per avviare le indagini. Nessuna informazione è ancora stata fornita su eventuali feriti o motivi dell’episodio.

Si torna a sparare in provincia di Napoli. Nel tardo pomeriggio ad Arzano alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in via Mazzini. La vittima sarebbe un 38enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno avviando i primi rilievi per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Al momento non sono ancora chiari i contorni. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Si torna a sparare in provincia di Napoli: agguato ad Arzano Agguato ad Arzano (Napoli), un morto e un feritoUn morto e un ferito nella tarda serata di mercoledì ad Arzano, popoloso centro in provincia di Napoli. Agguato mortale ad Arzano, si fa strada l’ipotesi dell’errore di personaNell’attacco armato di mercoledì sera ad Arzano è stato ucciso il 51enne Rosario Coppola, mentre è rimasto ferito lievemente Antonio Persico. Una selezione di notizie su Si torna a sparare in provincia di.... Discussioni sull' argomento Napoli, omicidio a San Giovanni a Teduccio (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Lite tra giovani a Napoli: due 17enni feriti a colpi di pistola; Napoli sotto assedio: 71 arresti e i nomi dei nuovi reggenti.; Ingegnere ucciso a San Giovanni a Teduccio ingegnere: condannati killer e mandante. Napoli, omicidio a San Giovanni a Teduccio (VIDEO)Omicidio di camorra a San Giovanni a Teduccio. I killer sono entrati in azione in pieno giorno in via Sorrento. Ad essere ucciso Salvatore De Marco, pregiudicato di 24 anni. L’agguato di stampo ... napolivillage.com Verificato il reale stato dei luoghi, al via le pulizie della Napoli Servizi - facebook.com facebook #Gasperini: "All'andata abbiamo perso sia con Napoli che Juve, ora siamo usciti con due punti ma dispiaciuti. Quando prendi gol nel finale come contro la Juventus, pesa di più rispetto al gol subito a Napoli. Ma possiamo continuare a parlare di questo, op x.com