Nel quartiere di Porta Capuana a Napoli, i Carabinieri hanno condotto un servizio di controllo che ha portato all’identificazione di 90 persone e di 50 veicoli. Sono state applicate sanzioni per circa 2.800 euro e sono stati sequestrati sette chili di alimenti. L’operazione ha coinvolto diversi agenti e si è svolta durante un normale servizio di pattuglia nel territorio.

Nel corso dei controlli a Porta Capuana identificate 90 persone e 50 veicoli. Sanzioni per circa 2.800 euro e sequestrati 7 chili di alimenti. I Carabinieri della Compagnia Napoli stella insieme ai militari del Nucleo Radiomobile e Compagnia Carabinieri Speciale hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare la criminalità diffusa nell’are di Porta Capuana. Nel corso del servizio sono state identificate 90 persone e 50 i veicoli controllati. Elevate sanzioni al codice della strada per un totale di 2 mila e 800 euro circa. Effettuati anche controlli presso gli esercizi commerciali insieme al personale dell’Asl di Napoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - NAPOLI: servizio di alto impatto per i Carabinieri nella zona di Porta Capuana

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